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Патрушев обсудит в Катаре вопросы безопасности
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РИА Новости

Патрушев обсудит в Катаре вопросы безопасности

14:45 13.02.2020 (обновлено: 14:53 13.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
ДОХА, 13 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Катар в конце февраля, проведет переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщили РИА Новости в четверг в посольстве РФ в Дохе.
"Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев нанесет рабочий визит в Катар в конце февраля, во время которого проведет встречи с рядом официальных лиц эмирата и обсудит с ними двустороннее сотрудничество в сфере безопасности", - отметили в посольстве.
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