Патрушев обсудит в Катаре вопросы безопасности

ДОХА, 13 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Катар в конце февраля, проведет переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщили РИА Новости в четверг в посольстве РФ в Дохе.
"Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев нанесет рабочий визит в Катар в конце февраля, во время которого проведет встречи с рядом официальных лиц эмирата и обсудит с ними двустороннее сотрудничество в сфере безопасности", - отметили в посольстве.
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