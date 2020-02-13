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В Хабаровске арестовали подозреваемого в нападении с ножом на женщин
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РИА Новости

В Хабаровске арестовали подозреваемого в нападении с ножом на женщин

14:44 13.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Житель Хабаровска, задержанный накануне по подозрению в нападении с ножом на женщин, арестован в четверг по решению суда, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Ранее сообщалось, что 5 и 8 февраля в Хабаровске были ранены ножом две женщины. Они получили серьезные травмы и госпитализированы. По подозрению в совершении преступлений был задержан 43-летний местный житель. Он признался в нападениях и пояснил, что хотел создать общественный резонанс, чтобы вернуть свою девушку. Очередную атаку он планировал совершить в тот день, когда его задержали.
"По ходатайству следственных органов … в отношении мужчины (1977 года рождения), подозреваемого в совершении преступлений против личности, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования установили причастность подозреваемого к 4 преступлениям, жертвами которых стали 4 человека. Один из пострадавших - 33-летний мужчина - скончался от полученного ранения 25 января 2020 года.
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Следственный комитет России (СК РФ)ХабаровскРоссияПроисшествия
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