В Хабаровске арестовали подозреваемого в нападении с ножом на женщин

Ранее сообщалось, что 5 и 8 февраля в Хабаровске были ранены ножом две женщины. Они получили серьезные травмы и госпитализированы. По подозрению в совершении преступлений был задержан 43-летний местный житель. Он признался в нападениях и пояснил, что хотел создать общественный резонанс, чтобы вернуть свою девушку. Очередную атаку он планировал совершить в тот день, когда его задержали.