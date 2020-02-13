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Встреча Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
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РИА Новости
Встреча Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
Владимир Путин встречается с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
2020-02-13T15:17+0300
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Встреча Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

15:17 13.02.2020 (обновлено: 15:29 13.02.2020)
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Владимир Путин встречается с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
В январе президент внес в Госдуму законопроект о поправке в Основной закон. Палата поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
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