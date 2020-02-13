Встреча Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

Владимир Путин встречается с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

В январе президент внес в Госдуму законопроект о поправке в Основной закон. Палата поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.