Встреча Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

Владимир Путин встречается с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
В январе президент внес в Госдуму законопроект о поправке в Основной закон. Палата поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
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