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Сенатор рассказал о состоянии эвакуированных в тюменский санаторий
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РИА Новости

Сенатор рассказал о состоянии эвакуированных в тюменский санаторий

14:40 13.02.2020
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© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкЛечебно-реабилитационный центр "Градостроитель"
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
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Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель"
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Люди, эвакуированные из Китая и направленные на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью, в хорошем настроении, условия пребывания им нравятся, заявил председатель временной комиссии СФ по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампредседателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили.
"Они (эвакуированные) там добровольно согласились находиться две недели, их там обследуют, и условия санаторно-курортные там созданы. И мы общались с этими людьми, которые там находятся, по системе видеоконференции. У них хорошее настроение, я лично участвовал в диалоге. Люди благодарны нашей стране, что она это сделала", - сказал Климов в ходе пресс-конференции "Борьба с коронавирусом в Китае: внутрироссийский и международный аспекты" в МИА "Россия сегодня".
Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 59,8 тысячи человек, из них больше 1,36 тысячи скончались. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019. В настоящее время в Испании подтверждены лишь два случая заражения коронавирусом: оба мужчины, которым поставлен диагноз - иностранцы (британец и немец), заразившиеся за пределами страны.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоАндрей КлимовТюменская область
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