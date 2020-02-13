Сенатор рассказал о состоянии эвакуированных в тюменский санаторий

"Они (эвакуированные) там добровольно согласились находиться две недели, их там обследуют, и условия санаторно-курортные там созданы. И мы общались с этими людьми, которые там находятся, по системе видеоконференции. У них хорошее настроение, я лично участвовал в диалоге. Люди благодарны нашей стране, что она это сделала", - сказал Климов в ходе пресс-конференции "Борьба с коронавирусом в Китае: внутрироссийский и международный аспекты" в МИА "Россия сегодня".