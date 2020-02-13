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СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице
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РИА Новости

СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице

14:34 13.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
"По факту смерти двухлетнего мальчика в Красноярской краевой детской больнице возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть)", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ребенок проживал в Богучанском районе края с родителями и нуждался в препарате, который ему назначила врачебная комиссия. По предварительной версии следователей, неустановленные должностные лица минздрава региона отказались закупать препарат, сославшись на отсутствие финансирования. Ребенок скончался, не получив должного лечения.
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайБогучанский районКрасноярскПроисшествия
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