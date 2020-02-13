СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице

"По факту смерти двухлетнего мальчика в Красноярской краевой детской больнице возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть)", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ребенок проживал в Богучанском районе края с родителями и нуждался в препарате, который ему назначила врачебная комиссия. По предварительной версии следователей, неустановленные должностные лица минздрава региона отказались закупать препарат, сославшись на отсутствие финансирования. Ребенок скончался, не получив должного лечения.