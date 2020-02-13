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Туризм
2020-02-13T18:59+0300
https://ria.ru/20200213/1564655786.html
Вьетнам запретил вход в порт итальянскому круизному судну
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РИА Новости

Вьетнам запретил вход в порт итальянскому круизному судну

18:51 13.02.2020 (обновлено: 18:59 13.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБухта Халонг во Вьетнаме
Бухта Халонг во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАНГКОК, 13 фев — РИА Новости. Власти вьетнамской провинции Куангнинь запретили заход в порт Кайлан в заливе Халонг итальянскому круизному судну Aida Vita с тысячей европейских пассажиров, сообщает VNexpress.
Администрация провинции объяснила отказ в швартовке опасениями, связанными с вероятным распространением коронавируса, отметив, что Куангнинь граничит с Китаем, на территории которого находится центр вспышки заболевания.
На судне, принадлежащем итальянской фирме, но выполняющем контракт с немецкой круизной компанией, 1100 пассажиров из Европы, 95 процентов из которых – граждане Германии, сообщает портал.
Глава принимающей пассажиров круиза во Вьетнаме компании Нгуен Куанг Тханг заявил, что они подготовились к приему лайнера. Однако в четверг, когда корабль должен был швартоваться в порту Халонга, стало известно о решении властей запретить ему заход в порт.
Туроператор заявил, что среди путешественников на судне вообще нет граждан стран Азии.
Корабль вышел 17 января из порта индонезийского острова Бали, где принял на борт пассажиров. Изначально запланированные заходы в порты Китая и Гонконга были отменены еще до начала круиза, так что судно должно было побывать в девяти портах в странах Юго-Восточной Азии. После стоянки в Халонге лайнер должен был отправиться в Нячанг, а затем зайти в порт города Хошимина, сообщает издание.
Как теперь сложится маршрут, пока не известно, говорится в сообщении.
На решение властей провинции Куангнинь повлиял заход 28 января в Халонг круизного лайнера Diamond Princess и его судьба после выхода из вьетнамского порта: в настоящее время корабль находится в карантине на рейде у берегов Японии с несколькими десятками зараженных коронавирусом пассажиров, число которых ежедневно растет, напоминает портал.
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