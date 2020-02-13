Вьетнам запретил вход в порт итальянскому круизному судну

БАНГКОК, 13 фев — РИА Новости. Власти вьетнамской провинции Куангнинь запретили заход в порт Кайлан в заливе Халонг итальянскому круизному судну Aida Vita с тысячей европейских пассажиров, сообщает Власти вьетнамской провинции Куангнинь запретили заход в порт Кайлан в заливе Халонг итальянскому круизному судну Aida Vita с тысячей европейских пассажиров, сообщает VNexpress

Администрация провинции объяснила отказ в швартовке опасениями, связанными с вероятным распространением коронавируса, отметив, что Куангнинь граничит с Китаем, на территории которого находится центр вспышки заболевания.

На судне, принадлежащем итальянской фирме, но выполняющем контракт с немецкой круизной компанией, 1100 пассажиров из Европы, 95 процентов из которых – граждане Германии, сообщает портал.

Глава принимающей пассажиров круиза во Вьетнаме компании Нгуен Куанг Тханг заявил, что они подготовились к приему лайнера. Однако в четверг, когда корабль должен был швартоваться в порту Халонга, стало известно о решении властей запретить ему заход в порт.

Туроператор заявил, что среди путешественников на судне вообще нет граждан стран Азии.

Корабль вышел 17 января из порта индонезийского острова Бали, где принял на борт пассажиров. Изначально запланированные заходы в порты Китая и Гонконга были отменены еще до начала круиза, так что судно должно было побывать в девяти портах в странах Юго-Восточной Азии. После стоянки в Халонге лайнер должен был отправиться в Нячанг, а затем зайти в порт города Хошимина, сообщает издание.

Как теперь сложится маршрут, пока не известно, говорится в сообщении.