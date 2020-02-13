Сенатор назвал лечение коронавируса хорошим опытом для врачей

"Он прошел курс лечения. Выздоровел, получил выписку. Он здоров, ничего страшного не произошло. Находился под пристальным вниманием наших врачей, врачи наблюдали, как протекает сама болезнь, и также они получили определенный урок при лечении данного гражданина", - сказал Жамсуев в ходе пресс-конференции "Борьба с коронавирусом в Китае: внутрироссийский и международный аспекты" в МИА "Россия сегодня".