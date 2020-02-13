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Сенатор назвал лечение коронавируса хорошим опытом для врачей
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РИА Новости

Сенатор назвал лечение коронавируса хорошим опытом для врачей

14:32 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса
В Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Врачи Забайкалья получили положительный опыт во время лечения и наблюдения за заболевшим коронавирусом гражданином КНР, который недавно был выписан из больницы в Чите, заявил представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. После карантина и лабораторных исследований на коронавирус, показавших отрицательный результат, 11 февраля из больницы в Тюмени выписали студентку Тюменского индустриального университета, а на следующий день справку о выписке получил гражданин КНР, который был госпитализирован в Чите.

"Он прошел курс лечения. Выздоровел, получил выписку. Он здоров, ничего страшного не произошло. Находился под пристальным вниманием наших врачей, врачи наблюдали, как протекает сама болезнь, и также они получили определенный урок при лечении данного гражданина", - сказал Жамсуев в ходе пресс-конференции "Борьба с коронавирусом в Китае: внутрироссийский и международный аспекты" в МИА "Россия сегодня".

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 59,8 тысячи человек, из них больше 1,36 тысячи скончались. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
320101
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыТатьяна ГоликоваВОЗКитайТюменская областьЗабайкальский крайОбщество
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