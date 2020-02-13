Силуанов назвал сроки покупки второй части акций Сбербанка

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Средства на вторую часть покупки кабмином контрольного пакета Средства на вторую часть покупки кабмином контрольного пакета Сбербанка у ЦБ накопятся в Фонде национального благосостояния (ФНБ) уже в этом году при средней цене нефти выше 52 долларов за баррель, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллионов рублей.

"Смотрите, у нас ФНБ накапливается, когда цены на нефть выше базовой цены. Если цена в этом году будет выше 52 где-то долларов за баррель, то в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка", - сказал Силуанов.