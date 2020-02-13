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Госдума поддержала проект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПГ
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РИА Новости

Госдума поддержала проект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПГ

14:27 13.02.2020 (обновлено: 14:37 13.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества.
Предприниматели - не ОПГ: закон надо менять
27 декабря 2019, 00:04Слышали новость?
Предприниматели - не ОПГ: закон надо менять
Поправками предлагается в примечании к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации указать, что учредители, руководители и работники юрлица, его структурных подразделений не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юрлица, его подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью. Исключения составляют случаи, когда юрлицо или подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.
Также этим законопроектом предлагается декриминализация наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, инициатива направлена на дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.
Здание Государственной Думы РФ
16 января, 10:52
Комитет ГД поддержал поправки о применении к бизнесу статьи об ОПГ
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Владимир ПутинМоскваГосдума РФРоссияЭкономика
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