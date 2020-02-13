Госдума поддержала проект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПГ

Поправками предлагается в примечании к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации указать, что учредители, руководители и работники юрлица, его структурных подразделений не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юрлица, его подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью. Исключения составляют случаи, когда юрлицо или подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.