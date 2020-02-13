ЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте

"Конечно, острый вопрос, который нам ставят банки каждый раз, когда подключится (к СБП - ред.) последний из системно значимых банков. Мы ожидаем, что подключение начнется в марте, сейчас банк работает в соответствии с графиком, и мы считаем, что она (система - ред.) тогда полноценно уже заработает", - сказала Набиуллина на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России (АБР).