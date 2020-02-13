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ЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте
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РИА Новости

ЦБ ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте

14:51 13.02.2020 (обновлено: 14:53 13.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев - РИА Новости. ЦБ РФ ожидает, что Сбербанк начнет подключение к системе быстрых платежей (СБП) в марте, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Конечно, острый вопрос, который нам ставят банки каждый раз, когда подключится (к СБП - ред.) последний из системно значимых банков. Мы ожидаем, что подключение начнется в марте, сейчас банк работает в соответствии с графиком, и мы считаем, что она (система - ред.) тогда полноценно уже заработает", - сказала Набиуллина на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России (АБР).
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29 января, 14:07
Россияне перевели через СБП почти 70 миллиардов рублей за год
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Эльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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