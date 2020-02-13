Варшава анонсировала встречу глав МИД России и Польши

"Для господина президента очень важно, чтобы памятные мероприятия (в память о - ред.) катыньском преступлении прошли в достойной атмосфере. В связи с этим несколько недель тому назад во время разговора с господином премьером (Польши - ред.) господин президент (Польши - ред.) (поручил премьеру и правительству - ред.) предпринять действия, целью которых была бы достойная подготовка памятных мероприятия", - сказал Спихальский.