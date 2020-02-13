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Варшава анонсировала встречу глав МИД России и Польши
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РИА Новости

Варшава анонсировала встречу глав МИД России и Польши

14:23 13.02.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Встреча глав МИД России и Польши Сергея Лаврова и Яцека Чапутовича состоится в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский на брифинге в четверг в Варшаве.
Он пояснил, что встреча будет касаться 80-й годовщины катыньской трагедии и 10-й годовщины смоленской авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.
"Для господина президента очень важно, чтобы памятные мероприятия (в память о - ред.) катыньском преступлении прошли в достойной атмосфере. В связи с этим несколько недель тому назад во время разговора с господином премьером (Польши - ред.) господин президент (Польши - ред.) (поручил премьеру и правительству - ред.) предпринять действия, целью которых была бы достойная подготовка памятных мероприятия", - сказал Спихальский.
По его словам, "в ближайшее время состоится встреча господина министра Яцека Чапутовича с господином министром Сергеем Лавровым, во время которого господа министры будут разговаривать о возможной организации этих мероприятий".
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свои планы посетить Смоленск в 10-ю годовщину авиакатастрофы, в которой в апреле 2010 года погиб Лех Качиньский.
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Яцек ЧапутовичСергей ЛавровЛех КачиньскийПольшаРоссияВ мире
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