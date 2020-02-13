Калужская епархия прокомментировала ДТП с участием "жены священника"

БРЯНСК, 13 фев — РИА Новости. Руководитель пресс-службы Калужской епархии протодиакон Сергий Комаров считает раздутой историю о ДТП, где женщина-водитель, якобы жена священника, сбила девочку на обочине.
По данным регионального управления МВД, ДТП произошло 30 января в селе Дворцы Дзержинского района Калужской области. Автомобиль Lada Largus под управлением 33-летней женщины выехал на встречную полосу, сбил десятилетнюю девочку, которая вместе с матерью шла по обочине, и скрылся. Девочку с травмами доставили в больницу. Как утверждает интернет-портал KP40.RU, за рулем машины была жена местного священника.
"Пишут очень много неправды. То, что это жена священника была, эту информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, официально в сводке УВД не представляют фамилию. Очень жалко, что эту историю используют для травли церкви", — сказал Комаров РИА Новости.
Он уточнил, что связывался с полицией: по его данным, это рядовой случай, серьезных повреждений ребенок не получил. "Насколько мне сказали в управлении, участник ДТП не покидал место происшествия, не было претензий, поэтому люди разошлись. Пострадавшие своим ходом добрались до дома и в больницу не обращались. Когда предложили помощь, они от этой помощи отказались", — добавил протодиакон.
Он также заметил, что о ДТП "вспомнили через 10-12 дней", и предположил, что к этой истории искусственно пытаются привлечь внимание.