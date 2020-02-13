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Религия и мировоззрение
2020-02-13T15:52+0300
https://ria.ru/20200213/1564655222.html
Калужская епархия прокомментировала ДТП с участием "жены священника"
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Калужская епархия прокомментировала ДТП с участием "жены священника"

14:20 13.02.2020 (обновлено: 15:52 13.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 13 фев — РИА Новости. Руководитель пресс-службы Калужской епархии протодиакон Сергий Комаров считает раздутой историю о ДТП, где женщина-водитель, якобы жена священника, сбила девочку на обочине.
По данным регионального управления МВД, ДТП произошло 30 января в селе Дворцы Дзержинского района Калужской области. Автомобиль Lada Largus под управлением 33-летней женщины выехал на встречную полосу, сбил десятилетнюю девочку, которая вместе с матерью шла по обочине, и скрылся. Девочку с травмами доставили в больницу. Как утверждает интернет-портал KP40.RU, за рулем машины была жена местного священника.

"Пишут очень много неправды. То, что это жена священника была, эту информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, официально в сводке УВД не представляют фамилию. Очень жалко, что эту историю используют для травли церкви", — сказал Комаров РИА Новости.

Он уточнил, что связывался с полицией: по его данным, это рядовой случай, серьезных повреждений ребенок не получил. "Насколько мне сказали в управлении, участник ДТП не покидал место происшествия, не было претензий, поэтому люди разошлись. Пострадавшие своим ходом добрались до дома и в больницу не обращались. Когда предложили помощь, они от этой помощи отказались", — добавил протодиакон.
Он также заметил, что о ДТП "вспомнили через 10-12 дней", и предположил, что к этой истории искусственно пытаются привлечь внимание.
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148352315
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Религия и мировоззрениерелигияСергей КомаровДзержинский районБрянскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
"это рядовой случай, серьезных повреждений у ребенка не было" . Т.е. сбить ребёнка машиной даже без серьёзных повреждений это для служителя церкви рядовой случай?
13 февраля, 14:30
Алексей Сидоров
1210114
"Пишут очень много неправды... эту информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть" Какую неправду пишут, если её опровергнуть даже не могут?
13 февраля, 14:28
Алексей Сидоров
900005
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