Калужская епархия прокомментировала ДТП с участием "жены священника"

"Пишут очень много неправды. То, что это жена священника была, эту информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, официально в сводке УВД не представляют фамилию. Очень жалко, что эту историю используют для травли церкви", — сказал Комаров РИА Новости.

Он уточнил, что связывался с полицией: по его данным, это рядовой случай, серьезных повреждений ребенок не получил. "Насколько мне сказали в управлении, участник ДТП не покидал место происшествия, не было претензий, поэтому люди разошлись. Пострадавшие своим ходом добрались до дома и в больницу не обращались. Когда предложили помощь, они от этой помощи отказались", — добавил протодиакон.