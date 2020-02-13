Власти Крыма не видят перспектив для переговоров с Украиной по воде

ЯЛТА, 13 фев – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте РФ Вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что пока нет перспектив для переговоров с Украиной касательно возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять возобновление подачи воды в Крым на уступки в переговорах по Донбассу. Он, в частности, заявлял, что в обмен на воду надо потребовать, "что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей". Позже депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что комитет парламента по вопросам прав человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его "деоккупации".

"При таких репликах и высказываниях, которые они допускают, они показывают, что с ними пока не о чем разговаривать. Перекрытие канала является гуманитарным преступлением против всего населения Крыма, но мы справляемся с этой ситуацией", - сказал Мурадов в кулуарах международной научной конференции "Ялта-1945: уроки истории".

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.