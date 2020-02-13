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Религия и мировоззрение
2020-02-13T14:18+0300
https://ria.ru/20200213/1564655064.html
В Ватикане прошла встреча Папы Римского и митрополита Илариона
https://cdn25.img.ria.ru/images/102883/96/1028839653_0:24:1200:699_1036x0_80_0_0_27a570ba4f6fbb9fe25f8ecad51c6ec0.jpg
РИА Новости

В Ватикане прошла встреча Папы Римского и митрополита Илариона

14:18 13.02.2020
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© Фото : фото предоставлено ОВЦСМитрополит Иларион на аудиенции у папы Римского Франциска
Митрополит Иларион на аудиенции у папы Римского Франциска
© Фото : фото предоставлено ОВЦС
ВАТИКАН, 13 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял в четверг в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, сообщила служба печати Святого престола.
Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Ватиканская пресс-служба не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.
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Накануне встречи митрополит Иларион заявил, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью. По его словам, в настоящее время эти отношения "развиваются динамично". Глава ОВЦС подчеркнул, что новый импульс межцерковным связям придала встреча между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой Римским Франциском, которая состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване.
Митрополит Иларион прибыл в Рим по благословению патриарха Кирилла для участия в мероприятиях, посвященных четвертой годовщине этой исторической встречи. Он, в частности, принял участие в конференции на тему "Святые – знамение и семя единства", которая прошла в среду в Папском университете святого Фомы Аквинского. По окончании конференции в актовом зале университета состоялся премьерный показ фильма "Апостол Петр", автором которого является митрополит Иларион.
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Глава ОВЦС также провел в Ватикане встречу с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, в ходе которой особое внимание было уделено развитию православно-католического диалога в рамках Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу. Кроме того, в Риме состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству между РПЦ и Святым престолом. Члены группы обсудили новые проекты в культурной и социальной сферах на 2020-2021 годы, в частности, связанные с оказанием гуманитарной помощи детям, которые пострадали в результате военных действий в Сирии.
Мероприятия, посвященные исторической встрече в Гаване, проводятся ежегодно. Впервые они прошли в 2017 году во Фрибургском университете (Швейцария), а затем в Вене и в Москве.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьВатиканрелигияВ мире
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