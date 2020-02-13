В Ватикане прошла встреча Папы Римского и митрополита Илариона

Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Ватиканская пресс-служба не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.

Накануне встречи митрополит Иларион заявил, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью. По его словам, в настоящее время эти отношения "развиваются динамично". Глава ОВЦС подчеркнул, что новый импульс межцерковным связям придала встреча между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой Римским Франциском, которая состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване.

Митрополит Иларион прибыл в Рим по благословению патриарха Кирилла для участия в мероприятиях, посвященных четвертой годовщине этой исторической встречи. Он, в частности, принял участие в конференции на тему "Святые – знамение и семя единства", которая прошла в среду в Папском университете святого Фомы Аквинского. По окончании конференции в актовом зале университета состоялся премьерный показ фильма "Апостол Петр", автором которого является митрополит Иларион.

Глава ОВЦС также провел в Ватикане встречу с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, в ходе которой особое внимание было уделено развитию православно-католического диалога в рамках Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу. Кроме того, в Риме состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству между РПЦ и Святым престолом. Члены группы обсудили новые проекты в культурной и социальной сферах на 2020-2021 годы, в частности, связанные с оказанием гуманитарной помощи детям, которые пострадали в результате военных действий в Сирии.