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Финляндия выдала рекордное количество шенгенских виз в России
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РИА Новости

Финляндия выдала рекордное количество шенгенских виз в России

14:14 13.02.2020 (обновлено: 14:32 13.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза
© РИА Новости / Сергей Киркач
ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев - РИА Новости. Представительства Финляндии в России выдали за прошлый год всего 790 тысяч шенгенских виз, что на 18% больше чем в 2018 году, рассказал в четверг РИА Новости советник по работе с прессой посольства Финляндии в России Танели Добровольский.
Среди стран Шенгена Финляндия - бесспорный лидер по количеству выданных за прошлый год в России виз, подчеркнули в дипмиссии.
Посол Финляндии в Москве Микко Хаутала считает, что на рост количества выданных виз в первую очередь повлияло укрепление курса рубля и расширение предлагаемых Финляндией туристических услуг.
"Укрепление рубля в прошлом году отразилось и на росте числа туристов. В прошлом году туристов привлекали в Финляндию также новые достопримечательности, такие как, например, музей современного искусства "Амос Рекс" и библиотека "Ооди", которая была выбрана лучшей библиотекой мира. Кроме того, Финляндия фигурировала в заголовках СМИ в России, поскольку в прошлом году ООН второй раз подряд назвала Финляндию самой счастливой страной мира", – сказал Хаутала, слова которого приводятся в сообщении посольства.
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Большинство - 83% всех выданных в России виз - были выданы в Санкт-Петербурге. Число выданных в Санкт-Петербурге виз выросло на 19%.
"Подавляющее большинство российских туристов приезжает именно из региона Санкт-Петербурга, откуда в Финляндию на машине или поезде можно добраться за пару часов. Результаты опроса, проведенного по нашему поручению, показывают, что 95% жителей Санкт-Петербурга положительно относится к Финляндии", – сказала генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, ее цитирует посольство.
Шенгенские визы в Финляндию оформляются в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, а также в визовых центрах, работающих в 36 городах в России.
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