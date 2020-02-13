В Челябинске таксист избил пассажиров из-за просьбы изменить маршрут

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Челябинске водитель такси напал на пассажиров, попросивших свозить их по нескольким адресам.
О случившемся рассказала одна из подписчиц сообщества "Инцидент Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". По ее словам, она ехала в такси с беременной подругой, ее мужем и еще двумя девушками. Когда девушки попросили довезти их по еще одному адресу, водитель отказал им в грубой форме и выгнал из машины.
Кроме того, он начал оскорблять беременную женщину. За нее вступился муж, началась драка.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое мужчин бьют лежачего и толкают девушек.
В пресс-службе Челябинского управления МВД подтвердили порталу Ura.ru, что пострадавшие обратились в полицию. В отношении таксиста возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.