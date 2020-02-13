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В Челябинске таксист избил пассажиров из-за просьбы изменить маршрут
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РИА Новости

В Челябинске таксист избил пассажиров из-за просьбы изменить маршрут

14:14 13.02.2020 (обновлено: 15:51 13.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Челябинске водитель такси напал на пассажиров, попросивших свозить их по нескольким адресам.
О случившемся рассказала одна из подписчиц сообщества "Инцидент Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". По ее словам, она ехала в такси с беременной подругой, ее мужем и еще двумя девушками. Когда девушки попросили довезти их по еще одному адресу, водитель отказал им в грубой форме и выгнал из машины.
Кроме того, он начал оскорблять беременную женщину. За нее вступился муж, началась драка.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое мужчин бьют лежачего и толкают девушек.
В пресс-службе Челябинского управления МВД подтвердили порталу Ura.ru, что пострадавшие обратились в полицию. В отношении таксиста возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
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