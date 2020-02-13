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Отреставрированный фильм "Курьер" выйдет в повторный прокат
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РИА Новости

Отреставрированный фильм "Курьер" выйдет в повторный прокат

18:44 13.02.2020
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© Мосфильм (1986)Кадр из фильма "Курьер"
Кадр из фильма Курьер
© Мосфильм (1986)
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Трагикомедия Карена Шахназарова "Курьер" 1986 года выйдет в повторный прокат после цифровой реставрации, которую провел киноконцерн "Мосфильм", сообщает пресс-служба проекта.
Фильм "Курьер" рассказывает о молодом человеке Иване, который после окончания школы устраивается работать курьером в журнал "Вопросы познания". В первый рабочий день он отвозит профессору статью на проверку и влюбляется в его дочь. Роли в картине исполнили Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Катя Кузнецова, Олег Басилашвили и Инна Чурикова.
"Киноконцерн "Мосфильм" завершил цифровую реставрацию культового фильма "Курьер". Уже этой весной он выходит в прокат. Специальные показы картины пройдут в московском кинотеатре "Каро Октябрь" 22 марта и в петербургском кинотеатре "Аврора" 12 марта. После этого, 26 марта, фильм выйдет в широкий прокат в кинотеатрах по всей стране", - рассказали в пресс-службе.
В повторный прокат картину выпускает журнал "Искусство кино" при поддержке "Мосфильма".
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