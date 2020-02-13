В офис нидерландской компании пришло еще одно письмо со взрывчаткой

В среду утром в почтовом отделении в коммерческом здании в Амстердаме прогремел взрыв. Взрывчатка была вложена в посылку. Примерно в это же время еще один взрыв произошел в городе Керкаде на юго-востоке страны, также взорвалась посылка. В результате инцидентов никто не пострадал, сообщила полиция. Газета Algemeen Dagblad со ссылкой на полицию Амстердама сообщила, что мотивом злоумышленника, отправившего посылки, является вымогательство.

В прошлом месяце сообщалось, что за неделю пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась. В частности, такие письма были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте.