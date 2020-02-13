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В офис нидерландской компании пришло еще одно письмо со взрывчаткой
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РИА Новости

В офис нидерландской компании пришло еще одно письмо со взрывчаткой

14:11 13.02.2020
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© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов
© Фото : Politie Nederland
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Полиция Нидерландов в четверг обезвредила письмо со взрывчаткой, которое пришло в офис компании Unisys в городе Лёсден, сообщила полиция провинции Утрехт.
"Взрывотехники подтверждают, что письмо было со взрывчаткой. Письмо деактивировали и отдали на экспертизу. Возможно, есть связь с предыдущими письмами с бомбами", - сообщила полиция в Twitter.
Расследованием этого инцидента занялась полиция Амстердама. В качестве меры предосторожности после обнаружения письма на место прибыли пожарные и скорая помощь.
В среду утром в почтовом отделении в коммерческом здании в Амстердаме прогремел взрыв. Взрывчатка была вложена в посылку. Примерно в это же время еще один взрыв произошел в городе Керкаде на юго-востоке страны, также взорвалась посылка. В результате инцидентов никто не пострадал, сообщила полиция. Газета Algemeen Dagblad со ссылкой на полицию Амстердама сообщила, что мотивом злоумышленника, отправившего посылки, является вымогательство.
Полиция на месте взрыва в Амстердаме
Вчера, 16:50
СМИ назвали мотивы пославшего посылки со взрывчаткой в Нидерландах
В прошлом месяце сообщалось, что за неделю пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась. В частности, такие письма были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте.
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