Депутат поддержал госфинансирование горячего питания школьников

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Одним из главных условий обеспечения школьников горячим питанием является его финансирование за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, что очень важно для регионов, особенно проблемных, считает первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Николай Панков.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов.
"Одним из главных условий обеспечения школьников горячим питанием является то, что финансироваться оно будет за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. В порядке, который определит правительство РФ. Для регионов, особенно проблемных, очень важно получить помощь в этом процессе. Об этом в своем послании также говорил наш президент", - заявил Панков РИА Новости, отметив, что этот вопрос волнует родителей во всех без исключения субъектах.
Также депутат отметил важность не только факта обеспечения питанием, но и установку требования, каким именно должно быть школьное питание: чтобы оно было безопасным, сбалансированным и включало в себя не только соки и молоко, но и горячее блюдо и горячий напиток.
"Все необходимое, что обязательно должен получать растущий детский организм. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также организации отдыха и оздоровления детей теперь будут обязаны обеспечить наших детей таким горячим питанием", - добавил он.