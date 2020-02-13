Депутат поддержал госфинансирование горячего питания школьников

"Одним из главных условий обеспечения школьников горячим питанием является то, что финансироваться оно будет за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. В порядке, который определит правительство РФ. Для регионов, особенно проблемных, очень важно получить помощь в этом процессе. Об этом в своем послании также говорил наш президент", - заявил Панков РИА Новости, отметив, что этот вопрос волнует родителей во всех без исключения субъектах.