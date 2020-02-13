В Гонконге задержали похитителя медицинских масок

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Полицейские специального административного района Китая Полицейские специального административного района Китая Гонконг задержали человека за кражу медицинских масок на фоне вспышки коронавируса, сообщается в заявлении правоохранителей.

"Мужчина задержан за кражу медицинских масок из машины. На рассвете 11 февраля преступники разбили окна личного автомобиля … и украли из машины восемь коробок, в которых было в общей сложности 160 медицинских масок типа N95", - говорится в заявлении полиции в Twitter.

Правоохранители уточнили, что злоумышленника удалось задержать при помощи просмотра записей камеры видеонаблюдения. Также стражи порядка установили личность еще одного злоумышленника и заверили, что "сделают все возможное для привлечения его к ответственности".

Гонконгские полицейские добавили, что в связи со вспышкой коронавируса произошел рост спроса на медицинские маски.

"Имеющие медицинские маски и другие изделия, используемые для борьбы с эпидемией, могут стать жертвами воров", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что китайский город Дали в юго-западной провинции Юньнань подвергся резкой критике после того, как стало известно, что в связи со вспышкой коронавируса им была перехвачена партия защитных масок, направлявшихся в Чунцин, население которого в 10 раз больше.