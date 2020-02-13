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В Гонконге задержали похитителя медицинских масок
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РИА Новости

В Гонконге задержали похитителя медицинских масок

14:09 13.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Полицейские специального административного района Китая Гонконг задержали человека за кражу медицинских масок на фоне вспышки коронавируса, сообщается в заявлении правоохранителей.
"Мужчина задержан за кражу медицинских масок из машины. На рассвете 11 февраля преступники разбили окна личного автомобиля … и украли из машины восемь коробок, в которых было в общей сложности 160 медицинских масок типа N95", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Правоохранители уточнили, что злоумышленника удалось задержать при помощи просмотра записей камеры видеонаблюдения. Также стражи порядка установили личность еще одного злоумышленника и заверили, что "сделают все возможное для привлечения его к ответственности".
Гонконгские полицейские добавили, что в связи со вспышкой коронавируса произошел рост спроса на медицинские маски.
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"Имеющие медицинские маски и другие изделия, используемые для борьбы с эпидемией, могут стать жертвами воров", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что китайский город Дали в юго-западной провинции Юньнань подвергся резкой критике после того, как стало известно, что в связи со вспышкой коронавируса им была перехвачена партия защитных масок, направлявшихся в Чунцин, население которого в 10 раз больше.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
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Распространение нового коронавирусаГонконгВ мире
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