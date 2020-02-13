Директор онкоцентра Минздрава рассказала о сложностях с лекарствами

"Говорить о том, что все хорошо, конечно, никто и не думает, все это понимают. Мы наметили ряд мероприятий, как решить эту проблему. Сейчас практически решен вопрос о вводе такого препарата как ПЭГ-аспарагиназа, который крайне необходим для лечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом... Когда мы подводили итоги в 2017 году, выживаемость была 87%, а, к сожалению, сегодня она снизилась за эти 2 года, это достоверные данные", - сказала Новичкова на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".