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Директор онкоцентра Минздрава рассказала о сложностях с лекарствами
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РИА Новости

Директор онкоцентра Минздрава рассказала о сложностях с лекарствами

14:06 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фармацевт раскладывает лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ситуация с лекарственными препаратами в детской онкологии остается сложной, но уже намечен ряд мероприятий для решения данной проблемы, заявила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова.
"Говорить о том, что все хорошо, конечно, никто и не думает, все это понимают. Мы наметили ряд мероприятий, как решить эту проблему. Сейчас практически решен вопрос о вводе такого препарата как ПЭГ-аспарагиназа, который крайне необходим для лечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом... Когда мы подводили итоги в 2017 году, выживаемость была 87%, а, к сожалению, сегодня она снизилась за эти 2 года, это достоверные данные", - сказала Новичкова на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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По ее словам, врачи предупреждали, что подобная ситуация с лекарствами может произойти, но в приоритете было импортозамещение, ситуация могла бы быть лучше, если бы решение о переходе было более взвешенным.

"Конечно, мы не говорим, что все российские дженерики плохие, есть и хорошие препараты ... Но есть действительно ощущение, что некоторые российские препараты некоторых производителей гораздо хуже, но резонно мы получаем в ответ аргументы, что мало передается извещений в Росздравнадзор", - пояснила Новичкова.

По ее словам, сейчас ситуация находится в процессе исправления. Планируется, что те препараты, которые не производятся в России, но необходимы детям, будут завозиться из-за рубежа, а закупки лекарств в случае выявления частых осложнений в результате приема препарата, будут производиться не по международному непатентованному наименованию, а по коммерческому названию, пояснила Новичкова.
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Галина НовичковаЦентр онкологии имени Димы РогачеваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РоссияОбщество
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