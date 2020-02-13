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Россияне не оплатили в 2019 году штрафов ГИБДД на 20 миллиардов рублей
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РИА Новости

Россияне не оплатили в 2019 году штрафов ГИБДД на 20 миллиардов рублей

14:05 13.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД
Оформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россияне в 2019-м не оплатили штрафов ГИБДД на сумму свыше 20 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
"Количество постановлений ГИБДД, предъявленных в структурные подразделения ФССП России в 2019 году, по которым судебными приставами-исполнителями приняты решения о возбуждении исполнительных производств, составило 25,4 миллиона постановлений на сумму 20,6 миллиарда рублей, в 2018 году – 19,3 миллиона на 16,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Таким образом, средняя сумма неоплаченного штрафа ГИБДД составила порядка 810 рублей.
В ведомстве рассказали, что по состоянию на 1 января 2020 года за неуплату штрафов в области безопасности дорожного движения 21 тысяча должников ограничена в водительских правах, еще 155,8 тысячи неплательщиков штрафов ГИБДД были временно ограничены в праве выезда за рубеж.
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