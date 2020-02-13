Россияне не оплатили в 2019 году штрафов ГИБДД на 20 миллиардов рублей

"Количество постановлений ГИБДД, предъявленных в структурные подразделения ФССП России в 2019 году, по которым судебными приставами-исполнителями приняты решения о возбуждении исполнительных производств, составило 25,4 миллиона постановлений на сумму 20,6 миллиарда рублей, в 2018 году – 19,3 миллиона на 16,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 1 января 2020 года за неуплату штрафов в области безопасности дорожного движения 21 тысяча должников ограничена в водительских правах, еще 155,8 тысячи неплательщиков штрафов ГИБДД были временно ограничены в праве выезда за рубеж.