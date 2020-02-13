В Москве три человека пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Автобус и маршрутное такси столкнулись на Волоколамском шоссе в Москве, в результате пострадали три человека, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
"Сегодня в 09.31 на Волоколамском шоссе в районе дома 83 произошло ДТП - столкновение двух транспортных средств с участием автобуса и маршрутного такси. В результате ДТП три человека пострадало", - говорится в сообщении.
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