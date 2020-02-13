Темой матча звезд Лиги ВТБ станет #баскетбудущего

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Темой Матча звезд Единой лиги Темой Матча звезд Единой лиги ВТБ , который пройдет 16 февраля на "ВТБ Арене", станет #баскетбудущего, сообщает пресс-служба ВТБ.

"Темой матча этого года станет #баскетбудущего. На один вечер зрители грандиозного спортивного праздника окунутся в атмосферу будущего и инноваций. Бессменный ведущий мероприятия Иван Ургант выступит в паре с виртуальным голосовым помощником Алисой", — отметили в пресс-службе.

В программе, помимо главной игры, в которой сойдутся две команды — "Звезды России" и "Звезды мира", запланированы конкурсы по броскам сверху, состязание 3-очковых бросков, розыгрыш автомобиля и другие сюрпризы для зрителей. Музыкальным хедлайнером в этом году станет группа "IOWA".

"Сотрудничество с Единой лигой ВТБ позволяет банку эффективно развивать поддержку российского спорта в рамках одной из приоритетных социальных программ банка — программы “Спортивная страна”. В 2020 году проходит уже четвертый в нашей истории Матч звезд Единой лиги ВТБ. За достаточно короткий период это мероприятие стало главным баскетбольным событием Европы и его рейтинги подтверждают, что работа в части развития профессионального спорта в нашей стране движется в верном направлении", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента банка ВТБ Виктора Лукьянова.