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Россияне стали дисциплинированнее оплачивать штрафы за пьяную езду
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РИА Новости

Россияне стали дисциплинированнее оплачивать штрафы за пьяную езду

13:58 13.02.2020 (обновлено: 13:59 13.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Чуть более 200 тысяч россиян в 2019 году не оплатили штраф за пьяную езду, это примерно на 35 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов России.
"За указанный период (2019 год - ред) возбуждены 200,9 тысячи исполнительных производств о взыскании административных штрафов, наложенных судами за правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, а также с невыполнением требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (статьи 12.8 и 12.26 КоАП РФ), на сумму 6,1 миллиарда рублей. В 2018 году – 236,2 тысячи на 7,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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