Россияне стали дисциплинированнее оплачивать штрафы за пьяную езду

"За указанный период (2019 год - ред) возбуждены 200,9 тысячи исполнительных производств о взыскании административных штрафов, наложенных судами за правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, а также с невыполнением требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (статьи 12.8 и 12.26 КоАП РФ), на сумму 6,1 миллиарда рублей. В 2018 году – 236,2 тысячи на 7,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.