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Силуанов оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка
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РИА Новости

Силуанов оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка

13:56 13.02.2020 (обновлено: 15:02 13.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд ПАО "Сбербанк России"
Стенд ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.
"Это около 2,5 триллионов рублей", — сказал он.
На заседании правительства Силуанов отметил, что акции купят на средства из Фонда национального благосостояния. Они превышают семь процентов от ВВП, поэтому правительство имеет право инвестировать, добавил министр.
"Это хорошая инвестиция, доходная, с одной стороны. С другой стороны, эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли, которую мы получим от Центрального банка, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента", — пояснил Силуанов.
Первую часть пакета на 1,2 триллиона рублей купят уже этой весной после принятия поправок в законодательство, уточнил глава Минфина, остальное — по мере накопления средств в ФНБ.
Правительство уже одобрило законопроект о сделке по Сбербанку.
Ранее Минфин объявил, что правительство выкупит у ЦБ контрольный пакет Сбербанка по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки.
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Популярные комментарии
А дальше 75% от потраченной суммы, ЦБ вернёт в бюджет. Таким образом государство за 25% покупает контрольный пакет крупнейшего банка страны. Греф скорее всего проплакал всю ночь в подушку, осознав, что лишили его и его западных кураторов возможности приватизации Сбера
13 февраля, 14:21
Джон Константин
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