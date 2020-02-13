Силуанов оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка . Министр финансоврассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций

"Это около 2,5 триллионов рублей", — сказал он.

На заседании правительства Силуанов отметил, что акции купят на средства из Фонда национального благосостояния. Они превышают семь процентов от ВВП, поэтому правительство имеет право инвестировать, добавил министр.

"Это хорошая инвестиция, доходная, с одной стороны. С другой стороны, эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли, которую мы получим от Центрального банка, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента", — пояснил Силуанов.

Первую часть пакета на 1,2 триллиона рублей купят уже этой весной после принятия поправок в законодательство, уточнил глава Минфина, остальное — по мере накопления средств в ФНБ.

Правительство уже одобрило законопроект о сделке по Сбербанку.