Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Японии и на южных Курилах

ТОКИО,13 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, затронув острова Хоккайдо и северную часть основного острова Хонсю, передало центральное метеорологическое агентство страны.
По его данным, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), очаг землетрясения залегал на глубине 160 километров. Угрозы цунами нет, сообщение об ущербе пока не поступало.
Вместе с тем подземные толчки ощущались даже в Токио. По японской семибалльной шкале сила подземных толчков на территории острова Хоккайдо достигала 4 баллов, в Токио - только один балл.
【各地の震度 2020年2月13日】— 特務機関NERV (@UN_NERV) February 13, 2020
震度4：
［北海道］標茶町塘路、標津町北２条、別海町常盤、別海町本別海、根室市落石東、根室市珸瑶瑁 pic.twitter.com/3oWGIDu1TV