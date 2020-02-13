Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T14:00+0300
https://ria.ru/20200213/1564654005.html
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Японии и на южных Курилах
https://cdn23.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_d919d90d68ebffaaf276491bb8bf3233.jpg
РИА Новости

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Японии и на южных Курилах

13:55 13.02.2020 (обновлено: 14:00 13.02.2020)
1480
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ТОКИО,13 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, затронув острова Хоккайдо и северную часть основного острова Хонсю, передало центральное метеорологическое агентство страны.
По его данным, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), очаг землетрясения залегал на глубине 160 километров. Угрозы цунами нет, сообщение об ущербе пока не поступало.
Вместе с тем подземные толчки ощущались даже в Токио. По японской семибалльной шкале сила подземных толчков на территории острова Хоккайдо достигала 4 баллов, в Токио - только один балл.
014101
Обсудить 0
Хонсю (остров)ЯпонияТокиоВ мире
Рекомендуем
Побережье острова Итуруп
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,4
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Тонкие слои древнего вулканического пепла во льду Антарктиды позволили точно определить, когда произошло массовое таяние
Вычислен уровень подъема океана из-за таяния льда в Антарктиде
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах
Работа Московских центральных диаметров
В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции МЦД
Солдаты во время церемонии поминовения жертв геноцида армян в Ереване
Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
СМИ сообщили о перестрелке в Афинах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Все предложения по поправкам будут проанализированы, заявил Путин
15:52Поправки в Конституцию должны одобрить россияне, напомнил Путин
15:52Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
15:49Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
15:46Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась песня с неизданного альбома Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
Лента новостейМолния