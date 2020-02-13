Посол Китая оценил взаимодействие с Россией по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Китай ежедневно уведомляет Россию о ситуации с коронавирусом, мерах по его диагностике и лечению, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"С момента вспышки эпидемии Китай проводит тесное взаимодействие с Россией на основе открытости и прозрачности. Китай предоставляет всестороннее содействие российским гражданам, находящимся в Китае, оказывает помощь российской стороне в эвакуации своих граждан из провинции Хубэй. Китайская сторона ежедневно и своевременно уведомляет российскую сторону о развитии эпидемиологической ситуации, а также о соответствующих мерах по диагностике и лечению, что послужит полезными рекомендациями для российской стороны при развертывании внутренних профилактических работ", - говорится в письме посла КНР в Москве на имя Булавина, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-2019. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 59 804, скончались 1367 человек, излечились и выписаны из больниц 5911.
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