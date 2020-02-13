Посол Китая оценил взаимодействие с Россией по борьбе с коронавирусом

"С момента вспышки эпидемии Китай проводит тесное взаимодействие с Россией на основе открытости и прозрачности. Китай предоставляет всестороннее содействие российским гражданам, находящимся в Китае, оказывает помощь российской стороне в эвакуации своих граждан из провинции Хубэй. Китайская сторона ежедневно и своевременно уведомляет российскую сторону о развитии эпидемиологической ситуации, а также о соответствующих мерах по диагностике и лечению, что послужит полезными рекомендациями для российской стороны при развертывании внутренних профилактических работ", - говорится в письме посла КНР в Москве на имя Булавина, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.