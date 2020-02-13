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Посол Китая оценил взаимодействие с Россией по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Посол Китая оценил взаимодействие с Россией по борьбе с коронавирусом

13:55 13.02.2020 (обновлено: 14:00 13.02.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Китай ежедневно уведомляет Россию о ситуации с коронавирусом, мерах по его диагностике и лечению, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"С момента вспышки эпидемии Китай проводит тесное взаимодействие с Россией на основе открытости и прозрачности. Китай предоставляет всестороннее содействие российским гражданам, находящимся в Китае, оказывает помощь российской стороне в эвакуации своих граждан из провинции Хубэй. Китайская сторона ежедневно и своевременно уведомляет российскую сторону о развитии эпидемиологической ситуации, а также о соответствующих мерах по диагностике и лечению, что послужит полезными рекомендациями для российской стороны при развертывании внутренних профилактических работ", - говорится в письме посла КНР в Москве на имя Булавина, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-2019. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 59 804, скончались 1367 человек, излечились и выписаны из больниц 5911.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
610001
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Распространение нового коронавирусаЧжан ХаньхуэйКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКитайРоссияУханьВ мире
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