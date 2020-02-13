Посол Китая попросил не принимать избыточных мер из-за коронавируса

"В нынешней ситуации Китаю очень важно понимание и поддержка российской стороны. Я выражаю надежду, что российская сторона будет и впредь исходить из долгосрочной перспективы и общего положения двусторонних отношений, объективно оценивать эпидемиологическую ситуацию в Китае. Не стоит принимать избыточные меры", - говорится в письме посла КНР в Москве на имя Булавина, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.