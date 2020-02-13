Посол Китая попросил не принимать избыточных мер из-за коронавируса

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обратился к главе Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимиру Булавину с призывом не принимать избыточных мер в свете нового коронавируса.
"В нынешней ситуации Китаю очень важно понимание и поддержка российской стороны. Я выражаю надежду, что российская сторона будет и впредь исходить из долгосрочной перспективы и общего положения двусторонних отношений, объективно оценивать эпидемиологическую ситуацию в Китае. Не стоит принимать избыточные меры", - говорится в письме посла КНР в Москве на имя Булавина, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-2019. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 59 804, скончались 1367 человек, излечились и выписаны из больниц 5911.