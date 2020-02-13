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В Тюмени из больницы выписали контактировавших с больной коронавирусом
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РИА Новости

В Тюмени из больницы выписали контактировавших с больной коронавирусом

13:49 13.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Все, кто контактировал со студенткой, у которой был диагностирован коронавирус в Тюмени, после двухнедельного карантина и отрицательных анализов на заболевание, отпущены из больницы домой, сообщает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. После карантина и лабораторных исследований на коронавирус, показавших отрицательный результат, 11 февраля из больницы в Тюмени выписали студентку Тюменского индустриального университета, а на следующий день справку о выписке получил гражданин КНР, который был госпитализирован в Чите.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
11 февраля, 15:00
Анализы не выявили коронавирус у эвакуированных из Китая в Тюмень
"Молодые люди, контактировавшие с китайской студенткой Тюменского индустриального университета, у которой был диагностирован новый коронавирус, 13 февраля покинули инфекционную больницу Тюмени. Они провели в карантине 14 дней. По результатам анализов заболевания у них не выявили", – говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
Автомобиль скорой помощи Тюменской областной клинической больницы №1
11 февраля, 14:24
Студентка, у которой нашли коронавирус, выписана из больницы в Тюмени
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваВОЗТюменьОбщество
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