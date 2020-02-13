В Тюмени из больницы выписали контактировавших с больной коронавирусом

Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото

Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Все, кто контактировал со студенткой, у которой был диагностирован коронавирус в Все, кто контактировал со студенткой, у которой был диагностирован коронавирус в Тюмени , после двухнедельного карантина и отрицательных анализов на заболевание, отпущены из больницы домой, сообщает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. После карантина и лабораторных исследований на коронавирус, показавших отрицательный результат, 11 февраля из больницы в Тюмени выписали студентку Тюменского индустриального университета, а на следующий день справку о выписке получил гражданин КНР, который был госпитализирован в Чите.

"Молодые люди, контактировавшие с китайской студенткой Тюменского индустриального университета, у которой был диагностирован новый коронавирус, 13 февраля покинули инфекционную больницу Тюмени. Они провели в карантине 14 дней. По результатам анализов заболевания у них не выявили", – говорится в сообщении.