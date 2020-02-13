Маас: ситуация в Идлибе приобретает масштаб гуманитарной катастрофы

Глава МИД ФРГ отметил, что, несмотря на соглашение России и Турции по деэскалации, "к сожалению, мы скорее переживаем противоположную ситуацию". Маас добавил, что Россия должна использовать свое влияние на правительство президента Сирии Башара Асада, и подчеркнул необходимость политического решения.

"Мы делаем все, чтобы внести свой вклад в деэскалацию и помочь людям на месте. Беженцы сначала бы прибыли в Турцию, где уже живут три миллиона беженцев. Это бы еще ухудшило гуманитарную ситуацию там. Мы должны приложить все усилия и попытаться избежать такого обострения", - заявил немецкий министр, отвечая на вопрос, опасается ли он новой волны беженцев.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.