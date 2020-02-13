Маас: ситуация в Идлибе приобретает масштаб гуманитарной катастрофы

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ситуация в сирийском Идлибе приобретает масштаб гуманитарной катастрофы.
"Ситуация в Идлибе сейчас серьезно обостряется и приобретает масштаб гуманитарной катастрофы", - заявил Маас в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Глава МИД ФРГ отметил, что, несмотря на соглашение России и Турции по деэскалации, "к сожалению, мы скорее переживаем противоположную ситуацию". Маас добавил, что Россия должна использовать свое влияние на правительство президента Сирии Башара Асада, и подчеркнул необходимость политического решения.
"Мы делаем все, чтобы внести свой вклад в деэскалацию и помочь людям на месте. Беженцы сначала бы прибыли в Турцию, где уже живут три миллиона беженцев. Это бы еще ухудшило гуманитарную ситуацию там. Мы должны приложить все усилия и попытаться избежать такого обострения", - заявил немецкий министр, отвечая на вопрос, опасается ли он новой волны беженцев.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России террористическая группировка.