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https://ria.ru/20200213/1564653184.html
Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17
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РИА Новости

Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17

13:44 13.02.2020 (обновлено: 14:44 13.02.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСпасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
Слова Грапперхауса приводит местная газета NL Times со ссылкой на национальную телерадиокомпанию NOS. Министр также сообщил, что Нидерланды получили соответствующий запрос в письме российской стороны в октябре прошлого года.
Член Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
4 февраля, 09:57Сказано в эфире
"Сначала приговор – потом обвинения". Политолог о деле MH17В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении рейса МН17. Подготовку процесса прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
По словам Грапперхауса, о возможности передачи судебного делопроизводства над тремя россиянами по делу об MH17 России "не может быть и речи".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
29 января, 13:01
Немецкий детектив готов стать свидетелем защиты в Гааге по делу MH17
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
10 января, 16:05
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
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MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваНидерландыВ мире
Популярные комментарии
То мы не сторона конфликта... То дайте нам дело расследовать... Метания такие очень подозрительны...
13 февраля, 14:31
ДЛДима Ломов
3000113
Так они уже "нашли" виновников, подготовили вердикт. А то, что США отказались фото со своих спутников представить (а они у США есть) - это мелочи. Главное, чтобы Россия этим американским шестёркам кайф не "обломала"...
13 февраля, 13:55
Александр И
1510000
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