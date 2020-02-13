Посол Китая в России предрек скорый перелом в борьбе с коронавирусом

"Согласно соответствующим данным, хотя в целом эпидемическая ситуация все еще остается непростой, в ближайшем будущем, несомненно, произойдет переломный момент, и вскоре будет установлен полный контроль над эпидемией, и она непременно будет ликвидирована", - говорится в документе.

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 59,8 тысячи человек, из них больше 1,36 тысячи скончались. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.