Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T13:55+0300
https://ria.ru/20200213/1564653120.html
Посол Китая в России предрек скорый перелом в борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564564331_0:214:3072:1942_1036x0_80_0_0_32b550215ddbda4efa0dc0b4b4f5e490.jpg
РИА Новости

Посол Китая в России предрек скорый перелом в борьбе с коронавирусом

13:45 13.02.2020 (обновлено: 13:55 13.02.2020)
350
© REUTERS / StringerПокупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Китае еще непростая, но переломный момент в борьбе с новым коронавирусом вскоре произойдет, говорится в письме за подписью посла Китая в России Чжан Ханьхуэя в адрес руководителя таможенной службы РФ Владимира Булавина, которое оказалось в распоряжении РИА Новости
"Согласно соответствующим данным, хотя в целом эпидемическая ситуация все еще остается непростой, в ближайшем будущем, несомненно, произойдет переломный момент, и вскоре будет установлен полный контроль над эпидемией, и она непременно будет ликвидирована", - говорится в документе.
Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 59,8 тысячи человек, из них больше 1,36 тысячи скончались. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
610001
Обсудить 0
Чжан ХаньхуэйРаспространение нового коронавирусаКитай
Рекомендуем
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Посол Китая попросил не принимать избыточных мер из-за коронавируса
Люди в защитных медицинских масках
Посол Китая оценил взаимодействие с Россией по борьбе с коронавирусом
Гинза - центральная улица Токио
В Токио водитель такси заразился коронавирусом
Полицейские машины в Амстердаме
В Амстердаме взорвалось письмо с бомбой
В Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса
Сенатор назвал лечение коронавируса хорошим опытом для врачей
Саджид Джавид у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Министр финансов Британии подал в отставку
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае резко выросло число зараженных коронавирусом
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Еврокомиссия оценила влияние коронавируса на мировую экономику
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока
Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В Тюмени из больницы выписали контактировавших с больной коронавирусом
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Маас: ситуация в Идлибе приобретает масштаб гуманитарной катастрофы
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Партия Медведчука: Киев может сорвать встречу в "нормандском формате"
Такси
В Челябинске завели дело после драки водителя такси с пассажиром
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае рассказали о медиках, помогающих в борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Все предложения по поправкам будут проанализированы, заявил Путин
15:52Поправки в Конституцию должны одобрить россияне, напомнил Путин
15:52Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
15:49Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
15:46Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась песня с неизданного альбома Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
Лента новостейМолния