Финны недовольны дешевыми авиабилетами и просят ввести допналог

ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев — РИА Новости. Граждане Финляндии считают, что авиабилеты в стране слишком дешевые с учетом того, какой вред авиаперевозки наносят климату, и просят парламент ввести дополнительный налог.

Гражданская инициатива с таким требованием к правительству преодолела необходимый порог в 50 тысяч голосов и теперь поступит на рассмотрение в парламент Финляндии, следует из данных сайта рассмотрения инициатив Kansalaisaloite (гражданские инициативы). Сейчас положительно отозвались о налоге более 54 тысяч граждан.

"Мы, нижеподписавшиеся граждане Финляндии, заявляем, что парламент должен принять законодательные меры по введению налога на авиапассажиров в Финляндии. При разработке закона об авианалоге следует изучить вопрос о том, может ли сумма на пассажира учитывать влияние различных типов рейсов на климат и может ли налоговый доход быть направлен на экологическую политику", — говорится в описании инициативы.

Среди парламентских партий только "Зеленые" и Союз левых сил поддерживают введение авианалога.