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Туризм
2020-02-13T19:47+0300
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Финны недовольны дешевыми авиабилетами и просят ввести допналог
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РИА Новости

Финны недовольны дешевыми авиабилетами и просят ввести допналог

19:47 13.02.2020
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© Flickr / wiliАэропорт Хельсинки
Аэропорт Хельсинки
© Flickr / wili
ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев — РИА Новости. Граждане Финляндии считают, что авиабилеты в стране слишком дешевые с учетом того, какой вред авиаперевозки наносят климату, и просят парламент ввести дополнительный налог.
Гражданская инициатива с таким требованием к правительству преодолела необходимый порог в 50 тысяч голосов и теперь поступит на рассмотрение в парламент Финляндии, следует из данных сайта рассмотрения инициатив Kansalaisaloite (гражданские инициативы). Сейчас положительно отозвались о налоге более 54 тысяч граждан.
"Мы, нижеподписавшиеся граждане Финляндии, заявляем, что парламент должен принять законодательные меры по введению налога на авиапассажиров в Финляндии. При разработке закона об авианалоге следует изучить вопрос о том, может ли сумма на пассажира учитывать влияние различных типов рейсов на климат и может ли налоговый доход быть направлен на экологическую политику", — говорится в описании инициативы.
Среди парламентских партий только "Зеленые" и Союз левых сил поддерживают введение авианалога.
Авианалог действует в Германии с 2011 года и распространяется на пассажирские рейсы, вылетающие из страны, в Швеции — с апреля 2018 года, в Нидерландах — планируется с 1 января 2021 года.
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