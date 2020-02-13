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Солопов подтвердил, что ему предложили стать главредом "Ведомостей"
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РИА Новости

Солопов подтвердил, что ему предложили стать главредом "Ведомостей"

13:37 13.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДмитрий Солопов
Дмитрий Солопов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Дмитрий Солопов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Медиаменеджер Дмитрий Солопов подтвердил в разговоре с РИА Новости информацию о поступившем ему предложении занять должность главного редактора "Ведомостей".
Ранее ряд телеграм-каналов со ссылкой на источники опубликовал информацию об уходе с поста главного редактора "Ведомостей" Ильи Булавинова. Однако сам Булавинов в ответ на запрос РИА Новости сказал, что "не комментирует фантазии телеграм-каналов". Один из Telegram-каналов - "Беспощадный пиарщик" - опубликовал сведения о том, что предложение занять пост поступило Солопову.
"Да, (поступало). Всегда подобные предложения рассматриваю. Больше я вам пока ничего сказать не могу", - ответил Солопов.
Илья Булавинов
12:03
Булавинов отказался комментировать сообщение об уходе из "Ведомостей"
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ВедомостиМоскваОбщество
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