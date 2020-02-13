Партия Медведчука: Киев может сорвать встречу в "нормандском формате"

Лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи в Париже, прошедшей 9 декабря 2019 года, условились, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", и договорились о разведении сил к концу марта этого года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

"Ситуация, которая складывается вокруг мирных переговоров, вызывает тревогу. Сегодня все ресурсы власти брошены на продавливание продажи земли, ограничение трудовых прав и подавление свободы слова на Украине… Следующая встреча в "нормандском формате" находится под угрозой срыва", - говорится в заявлении на сайте партии.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" требуют "направить все усилия парламента и правительства на реализацию договоренностей, достигнутых на парижской встрече, и выполнение политической части минских соглашений". По мнению политсилы, власти должны прекратить разговоры о "разделительных стенах" и спекуляции по поводу пересмотра минских соглашений, нужно сконцентрировать внимание на прямых переговорах с руководством РФ и начать диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

"Согласовать разведение сил по всей линии соприкосновения и обеспечить устойчивый режим прекращения огня. Отказаться от ущемления социальных прав жителей Донбасса, провести все предусмотренные законом социальные выплаты. Прекратить дискриминацию, остановить наступление на социальные и культурные права русскоязычных граждан Украины", - подытожили в партии.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.