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Партия Медведчука: Киев может сорвать встречу в "нормандском формате"
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РИА Новости

Партия Медведчука: Киев может сорвать встречу в "нормандском формате"

13:36 13.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что следующая встреча в "нормандском формате" находится под угрозой срыва и требует у властей Украины направить все усилия на реализацию предыдущих договоренностей.
Лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи в Париже, прошедшей 9 декабря 2019 года, условились, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", и договорились о разведении сил к концу марта этого года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 12:50
Киев готов выполнить все договоренности "нормандской четверки"
"Ситуация, которая складывается вокруг мирных переговоров, вызывает тревогу. Сегодня все ресурсы власти брошены на продавливание продажи земли, ограничение трудовых прав и подавление свободы слова на Украине… Следующая встреча в "нормандском формате" находится под угрозой срыва", - говорится в заявлении на сайте партии.
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" требуют "направить все усилия парламента и правительства на реализацию договоренностей, достигнутых на парижской встрече, и выполнение политической части минских соглашений". По мнению политсилы, власти должны прекратить разговоры о "разделительных стенах" и спекуляции по поводу пересмотра минских соглашений, нужно сконцентрировать внимание на прямых переговорах с руководством РФ и начать диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
"Согласовать разведение сил по всей линии соприкосновения и обеспечить устойчивый режим прекращения огня. Отказаться от ущемления социальных прав жителей Донбасса, провести все предусмотренные законом социальные выплаты. Прекратить дискриминацию, остановить наступление на социальные и культурные права русскоязычных граждан Украины", - подытожили в партии.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
МИД в Москве
11 февраля, 09:07
В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
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Оппозиционная платформа - За жизньУкраинаВ мире
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