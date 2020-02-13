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Религия и мировоззрение
2020-02-13T13:35+0300
https://ria.ru/20200213/1564652618.html
Увещание Папы Франциска об Амазонии представили в Ватикане
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РИА Новости

Увещание Папы Франциска об Амазонии представили в Ватикане

13:35 13.02.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВизит папы Римского Франциска в Латвию
Визит папы Римского Франциска в Латвию
© Sputnik / Сергей Мелконов
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ВАТИКАН, 13 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Постсинодальное апостольское увещание папы Римского Франциска Querida Amazonia ("Возлюбленная Амазония"), адресованное "народу Божию и всем людям доброй воли", было представлено в среду в зале печати Ватикана.
Право представить этот документ было предоставлено понтификом двум влиятельным церковным иерархам – генеральному секретарю Синода епископов кардиналу Лоренцо Балдиссери и кардиналу Майклу Черны, специальному секретарю ассамблеи Синода по проблемам Амазонии, которая прошла в Ватикане в октябре прошлого года.
Написанное на испанском языке увещание Querida Amazonia состоит из вступления, четырех глав и заключения. Оно подводит итоги длительной работы участников Синода по Амазонии, сосредоточивших свое внимание на церковных и пастырских проблемах Панамазонского региона, объединяющего девять государств Южной Америки. Во вступлении к этому объемному документу, папа Франциск отмечает, что "не намерен ни заменять, ни повторять" положения Заключительного документа, принятого синодальными отцами.
Закрывая 27 октября Синод по Амазонии, папа Франциск выразил намерение до конца 2019 года в отдельном документе сформулировать собственное отношение к суждениям, прозвучавшим на собрании епископов. Как пояснил кардинал Черны, папское увещание было готово 27 декабря, но потребовалось дополнительное время, чтобы документ "был перечитан, подготовлен, переведен на разные языки".
В центре внимания участников Синода находился вопрос о миссии католической церкви по евангелизации Амазонии, где одной из наиболее серьезных проблем является острая нехватка священников. Еще в рамках предварительного обсуждения речь шла о возможности введения особого режима рукоположения духовенства в этом регионе.
Имелось в виду разрешить viri probati, то есть посвящение в духовный сан достойных и благочестивых диаконов, имеющих семью. Такое предложение было внесено в заключительный документ Синода, хотя, естественно, подобные идеи вызвали неприятие у церковных консерваторов, усмотревших в этом опасный прецедент, размывающий институт целибата (безбрачия католических священников).
В четвертой главе увещания, озаглавленной "Церковная мечта", папа Франциск вообще не упоминает о viri probati. Он лишь пишет о необходимости того, чтобы "диаконы, которых в Амазонии должно быть значительно больше, монахини и сами миряне брали на себя серьезную ответственность за рост общин". Кроме того, понтифик предлагает местным епископам усилить миссионерскую деятельность, направляя в отдаленные районы к представителям коренных народов Амазонии священнослужителей для страстной проповеди Евангелия.
"Франциск остался верен тому, что он говорил еще до Синода. Возможность рукоположения женатых мужчин может обсуждаться церковью. И она уже существует, например, в Восточных церквях. Эта дискуссия идет уже многие века, и Синод свободно ее затронул… В увещании папа утверждает, что содействовать большему присутствию священников было бы недостаточно. То, в чем есть необходимость – это новая жизнь в общинах, новый миссионерский размах, новое служение мирян", - пояснил в этой связи кардинал Черны.
Папа римский Франциск в Ватикане
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