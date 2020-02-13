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2020-02-13T13:49+0300
https://ria.ru/20200213/1564652578.html
Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу
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РИА Новости

Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу

13:34 13.02.2020 (обновлено: 13:49 13.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Киев инициировал заседание Генассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных территориях, оно пройдет 20 февраля, сообщило министерство иностранных дел Украины.
Ранее Россия запросила на 18 февраля проведение заседания СБ ООН по теме исполнения минских соглашений, председательствующая Бельгия согласилась его провести.
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"Двадцатого февраля с. г. по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины", - сообщается на сайте МИД.
Отмечается, что в дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В МИД добавили, что представители Украины также примут участие в заседании СБ ООН, инициированном РФ.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Вадим ПристайкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГенеральная Ассамблея ООНМИД УкраиныУкраинаВ мире
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