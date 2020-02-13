Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу

КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Киев инициировал заседание Киев инициировал заседание Генассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных территориях, оно пройдет 20 февраля, сообщило министерство иностранных дел Украины

Ранее Россия запросила на 18 февраля проведение заседания СБ ООН по теме исполнения минских соглашений, председательствующая Бельгия согласилась его провести.

"Двадцатого февраля с. г. по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины", - сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что в дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко

В МИД добавили, что представители Украины также примут участие в заседании СБ ООН, инициированном РФ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.