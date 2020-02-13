Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T13:33+0300
https://ria.ru/20200213/1564652372.html
Пресс-конференция заместителя руководителя ФАС России Михаила Евраева
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция заместителя руководителя ФАС России Михаила Евраева

13:29 13.02.2020 (обновлено: 13:33 13.02.2020)
3
18 февраля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Проблемы правоприменения 44-ФЗ и 223-ФЗ, пути совершенствования законодательства. Результаты контрольной деятельности ФАС России за 2019 год и планы на 2020 год".
Участники:
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Михаил ЕВРАЕВ;
- начальник Управления контроля размещения госзаказа Федеральной антимонопольной службы России Артем ЛОБОВ.

Речь пойдет о правоприменительной практике 44-ФЗ и 223-ФЗ, результатах контрольной деятельности ведомства. Также в ходе мероприятия будут освещены наиболее распространенные нарушения при реализации национальных проектов и актуальные вопросы трансформации закупочного законодательства.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Люди в защитных медицинских масках
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Ранняя весна в Измайловском парке
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в России в марте
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Стенд Сбербанка
Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Умер разведчик Алексей Ботян
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Все предложения по поправкам будут проанализированы, заявил Путин
15:52Поправки в Конституцию должны одобрить россияне, напомнил Путин
15:52Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
15:49Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
15:46Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась песня с неизданного альбома Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
Лента новостейМолния