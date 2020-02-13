Пресс-конференция заместителя руководителя ФАС России Михаила Евраева

Участники:
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Михаил ЕВРАЕВ;
- начальник Управления контроля размещения госзаказа Федеральной антимонопольной службы России Артем ЛОБОВ.
Речь пойдет о правоприменительной практике 44-ФЗ и 223-ФЗ, результатах контрольной деятельности ведомства. Также в ходе мероприятия будут освещены наиболее распространенные нарушения при реализации национальных проектов и актуальные вопросы трансформации закупочного законодательства.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Михаил ЕВРАЕВ;
- начальник Управления контроля размещения госзаказа Федеральной антимонопольной службы России Артем ЛОБОВ.
Речь пойдет о правоприменительной практике 44-ФЗ и 223-ФЗ, результатах контрольной деятельности ведомства. Также в ходе мероприятия будут освещены наиболее распространенные нарушения при реализации национальных проектов и актуальные вопросы трансформации закупочного законодательства.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/