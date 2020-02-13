Пресс-конференция заместителя руководителя ФАС России Михаила Евраева

3

18 февраля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Проблемы правоприменения 44-ФЗ и 223-ФЗ, пути совершенствования законодательства. Результаты контрольной деятельности ФАС России за 2019 год и планы на 2020 год".