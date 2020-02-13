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Спикер Мосгордумы оценил проект поправок в Конституцию
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РИА Новости

Спикер Мосгордумы оценил проект поправок в Конституцию

13:28 13.02.2020 (обновлено: 14:07 13.02.2020)
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевАлексей Шапошников
Алексей Шапошников
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Алексей Шапошников. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Изменения в Конституцию РФ, предложенные президентом, усилят представительную ветвь власти в стране, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в интервью РИА Новости.
"Изменения, предложенные в конституцию, действительно широко обсуждаются не только в Москве, но и по всей стране. Изменения интересные, особенно для нас, законодателей. В частности, я имею в виду предложения о расширении полномочий Государственной думы и Совета федерации. Это говорит об усилении представительной ветви власти в нашей стране", - сказал Шапошников.
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Он отметил, что изменения, безусловно, могут повлечь за собой переработку федерального законодательства, что в дальнейшем потребует внесения поправок в московское законодательство.
"Речь идет о законе об организации местного самоуправления, о социальном обслуживании населения и социальной помощи, об инвестиционной политике и так далее. Некоторые новеллы, в частности о назначении прокуроров субъектов РФ, повлекут за собой необходимость переработки Устава города Москвы, потому что на сегодняшний момент согласование кандидатуры прокуроров субъектов проходит через региональное законодательное собрание", - сообщил депутат.
Он также отметил, что отдельные законы понадобятся и для проведения голосования по изменениям.
"Конечно, они потребуются, потому что мы впервые проводим такой плебисцит по выявлению мнения россиян по поправкам, предложенным в основной закон. Это будет регулироваться федеральным законодательством, и сейчас идет большая дискуссия, в какой форме будет проходить голосование, через какие механизмы будет выявляться мнение россиян. Думаю, что в ближайшие дни мы с вами будем уже знать сам механизм и технологию проведения всенародного голосования", - сказал Шапошников.
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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МосгордумаАлексей ШапошниковКонституция РФМоскваРоссияПолитика
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