Спикер Мосгордумы оценил проект поправок в Конституцию

"Конечно, они потребуются, потому что мы впервые проводим такой плебисцит по выявлению мнения россиян по поправкам, предложенным в основной закон. Это будет регулироваться федеральным законодательством, и сейчас идет большая дискуссия, в какой форме будет проходить голосование, через какие механизмы будет выявляться мнение россиян. Думаю, что в ближайшие дни мы с вами будем уже знать сам механизм и технологию проведения всенародного голосования", - сказал Шапошников.