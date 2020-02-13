ФСПП назвала регионы, лидирующие по неоплаченным штрафам ГИБДД

"Наибольшее количество неоплаченных штрафов ГИБДД в Москве и Московской области. В 2019 году на исполнении в УФССП России по Москве находилось 3,3 миллиона исполнительных производств о взыскании штрафов на сумму 2,8 миллиардов рублей, в УФССП России по Московской области - 3,7 миллиона исполнительных производств на сумму 2,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.