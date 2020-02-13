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ФСПП назвала регионы, лидирующие по неоплаченным штрафам ГИБДД
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РИА Новости

ФСПП назвала регионы, лидирующие по неоплаченным штрафам ГИБДД

13:28 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наибольшее количество неоплаченных водителями штрафов ГИБДД в 2019 году было зафиксировано в Москве и Подмосковье, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
"Наибольшее количество неоплаченных штрафов ГИБДД в Москве и Московской области. В 2019 году на исполнении в УФССП России по Москве находилось 3,3 миллиона исполнительных производств о взыскании штрафов на сумму 2,8 миллиардов рублей, в УФССП России по Московской области - 3,7 миллиона исполнительных производств на сумму 2,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияОбщество
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