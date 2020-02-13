В Белгороде пенсионерка сбила женщину с ребенком на переходе

ДТП произошло около 8.00 мск в четверг.
"Шестидесятидвухлетняя женщина, управляя автомобилем Mazda, двигаясь по улице Октябрьская в направлении улицы Калинина, при повороте совершила наезд на 43-летнюю женщину и пятилетнего мальчика, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону, пострадавших с места происшествия забрала "скорая". Информация об их состоянии уточняется.