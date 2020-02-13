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В Белгороде пенсионерка сбила женщину с ребенком на переходе
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РИА Новости

В Белгороде пенсионерка сбила женщину с ребенком на переходе

13:27 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Пожилая женщина на иномарке сбила в Белгороде женщину с 5-летним ребенком, которые переходили дорогу на зеленый свет, сообщает управление МВД по региону.
ДТП произошло около 8.00 мск в четверг.
"Шестидесятидвухлетняя женщина, управляя автомобилем Mazda, двигаясь по улице Октябрьская в направлении улицы Калинина, при повороте совершила наезд на 43-летнюю женщину и пятилетнего мальчика, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону, пострадавших с места происшествия забрала "скорая". Информация об их состоянии уточняется.
Кадры с места ДТП в Псковской области
10:22
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Псковской области
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)БелгородПроисшествия
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