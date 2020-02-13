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Маас заявил о необходимости контроля за поставками оружия в Ливию
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РИА Новости

Маас заявил о необходимости контроля за поставками оружия в Ливию

13:24 13.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о необходимости создать наблюдательную операцию за выполнением оружейного эмбарго в Ливии, которая бы в равной степени контролировала все доступы поставок оружия в страну.
"Некоторые, к сожалению, испытывают трудности с наблюдением за эмбарго при помощи кораблей. Но новая миссия могла бы начаться наблюдением с воздуха. Таким образом, мы бы смогли постепенно создать операцию, которая контролировала бы все доступы в Ливию - морской, воздушный и сухопутный. Никто не должен иметь возможность незамеченно ввозить оружие в Ливию", - заявил Маас в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
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По словам Мааса, премьер Правительства национального согласия Файез Саррадж прежде всего получает оружие морским путем, а командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар - сухопутным и воздушным. "Мы должны в равной степени контролировать все пути", - добавил он.
Отвечая на вопрос о возможности санкций по результатам наблюдения, Маас ответил, что "есть ряд инструментов, которые мы можем себе представить".
Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью изданию Welt заявил, что Австрия выступает против использования операции "София" для контроля над выполнением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.
После берлинской конференции по Ливии главы МИД ЕС не исключали, что для контроля за выполнением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию страны Евросоюза могли бы использовать военно-морскую миссию "София", созданную в 2015 году для борьбы с контрабандистами в международных водах у побережья Ливии.
Миссия "София" с использованием военно-морских сил стран ЕС была создана в 2015 году для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах у побережья Ливии. В 2019 году было принято решение о ее прекращении.
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