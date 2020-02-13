Маас заявил о необходимости контроля за поставками оружия в Ливию

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о необходимости создать наблюдательную операцию за выполнением оружейного эмбарго в Ливии , которая бы в равной степени контролировала все доступы поставок оружия в страну.

"Некоторые, к сожалению, испытывают трудности с наблюдением за эмбарго при помощи кораблей. Но новая миссия могла бы начаться наблюдением с воздуха. Таким образом, мы бы смогли постепенно создать операцию, которая контролировала бы все доступы в Ливию - морской, воздушный и сухопутный. Никто не должен иметь возможность незамеченно ввозить оружие в Ливию", - заявил Маас в интервью газете Süddeutsche Zeitung

По словам Мааса, премьер Правительства национального согласия Файез Саррадж прежде всего получает оружие морским путем, а командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар - сухопутным и воздушным. "Мы должны в равной степени контролировать все пути", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможности санкций по результатам наблюдения, Маас ответил, что "есть ряд инструментов, которые мы можем себе представить".

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью изданию Welt заявил, что Австрия выступает против использования операции "София" для контроля над выполнением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

После берлинской конференции по Ливии главы МИД ЕС не исключали, что для контроля за выполнением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию страны Евросоюза могли бы использовать военно-морскую миссию "София", созданную в 2015 году для борьбы с контрабандистами в международных водах у побережья Ливии.