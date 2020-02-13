В Крыму назвали алогичной позицию Киева по поставкам воды

ЯЛТА, 13 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что отказ украинской стороны возобновить подачу днепровской воды на полуостров противоречит логике и здравому смыслу.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что комитет парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.

"Позиция Киева по поставкам воды в Крым алогична и противоречит здравому смыслу. С таким подходом к вопросам внешней политики нынешние украинские власти приведут свою страну к краху", - сказал РИА Новости Гемпель в кулуарах международной научной конференции: "Ялта-1945: уроки истории".

По его словам, киевские власти вместо налаживания нормальных торгово-экономических отношений с Россией продолжают "варварскую политику" попрания прав крымчан и политику изоляции полуострова.

"Все это показывает истинное отношение к Крыму со стороны Украины, и можно расценивать не иначе как месть за решение крымчан вернуться на свою историческую родину", - сказал Гемпель.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.