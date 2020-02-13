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В Крыму назвали алогичной позицию Киева по поставкам воды
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РИА Новости

В Крыму назвали алогичной позицию Киева по поставкам воды

13:24 13.02.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
ЯЛТА, 13 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что отказ украинской стороны возобновить подачу днепровской воды на полуостров противоречит логике и здравому смыслу.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что комитет парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.
"Позиция Киева по поставкам воды в Крым алогична и противоречит здравому смыслу. С таким подходом к вопросам внешней политики нынешние украинские власти приведут свою страну к краху", - сказал РИА Новости Гемпель в кулуарах международной научной конференции: "Ялта-1945: уроки истории".
По его словам, киевские власти вместо налаживания нормальных торгово-экономических отношений с Россией продолжают "варварскую политику" попрания прав крымчан и политику изоляции полуострова.
"Все это показывает истинное отношение к Крыму со стороны Украины, и можно расценивать не иначе как месть за решение крымчан вернуться на свою историческую родину", - сказал Гемпель.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Днепр (город)Алексей ГончаренкоЮрий ГемпельДнепр (река)Верховная Рада УкраиныВладимир ПутинСевастопольООНВ мире
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