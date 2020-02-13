В ДНР пояснили, почему не могут приступить к ремонту ЛЭП в поселке

"Жители населенного пункта Красный Партизан, а это около тысячи человек, уже больше недели остаются без электроснабжения, так как специалисты не могут приступить к восстановлению поврежденного участка линии электропередачи из-за отсутствий гарантий безопасности с украинской стороны", - заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.