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В ДНР пояснили, почему не могут приступить к ремонту ЛЭП в поселке
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РИА Новости

В ДНР пояснили, почему не могут приступить к ремонту ЛЭП в поселке

13:22 13.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела в Донецкой области
Разрушенный дом в результате обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Около тысячи человек остаются без света в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике поселке Красный Партизан, энергетики не могут приступить к ремонту ЛЭП из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны Киева, заявил в четверг представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как пояснили в ведомстве, Красный Партизан расположен в непосредственной близости к линии соприкосновения, электроснабжение было повреждено в результате сложных погодных условий.
"Жители населенного пункта Красный Партизан, а это около тысячи человек, уже больше недели остаются без электроснабжения, так как специалисты не могут приступить к восстановлению поврежденного участка линии электропередачи из-за отсутствий гарантий безопасности с украинской стороны", - заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.
Он добавил, что запросы на обеспечение безопасности для ремонтных бригад направлялись дважды, однако представительство Киева в СЦКК не согласовало проведение работ.
"Энергетики республики готовы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в населенном пункте Красный Партизан, как только будут получены гарантии безопасности от украинской стороны в СЦКК", - заявил представитель ведомства.
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
Вчера, 20:34
В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
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