Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Китайская компания Китайская компания Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Презентация проводилась в онлайн-формате

Девайсы получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. Базируются они на чипе Snapdragon 865, имеют восемь или 12 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти.

Стоп-кадр трансляции презентации смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro Стоп-кадр трансляции презентации смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro

По словам разработчиков, устройства поддерживают сети 5G и имеют оперативную память нового формата LPDDR5.

Кроме того, смартфоны оснащены камерами с основным модулем на 108 мегапикселей. Модель Mi 10 также получила широкоугольный объектив на 13 мегапикселей и два дополнительных сенсора по два мегапикселя каждый. У Mi 10 Pro, помимо основного модуля, есть 20-мегапиксельный широкоугольный объектив и два телеобъектива на 12 и восемь мегапикселей с цифровым зумом 50X.