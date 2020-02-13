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Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10
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РИА Новости

Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10

13:18 13.02.2020 (обновлено: 15:46 13.02.2020)
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© XiaomiСмартфон Mi 10
Смартфон Mi 10
© Xiaomi
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Презентация проводилась в онлайн-формате.
Девайсы получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. Базируются они на чипе Snapdragon 865, имеют восемь или 12 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти.
Стоп-кадр трансляции презентации смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro
Стоп-кадр трансляции презентации смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro
Стоп-кадр трансляции презентации смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro
По словам разработчиков, устройства поддерживают сети 5G и имеют оперативную память нового формата LPDDR5.
Кроме того, смартфоны оснащены камерами с основным модулем на 108 мегапикселей. Модель Mi 10 также получила широкоугольный объектив на 13 мегапикселей и два дополнительных сенсора по два мегапикселя каждый. У Mi 10 Pro, помимо основного модуля, есть 20-мегапиксельный широкоугольный объектив и два телеобъектива на 12 и восемь мегапикселей с цифровым зумом 50X.
В России цена на Mi 10 будет варьироваться от 36 до 43 тысяч рублей в зависимости от объема оперативной и встроенной памяти. Версию Mi 10 Pro можно будет приобрести по цене от 45 до 55 тысяч рублей.
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