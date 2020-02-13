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Расследование по делу "Лиги" не изменило отношения Сальвини к России
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РИА Новости

Расследование по делу "Лиги" не изменило отношения Сальвини к России

13:16 13.02.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкМаттео Сальвини
Маттео Сальвини
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Маттео Сальвини . Архивное фото
РИМ, 13 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Бывший вице-премьер Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини заявил, что расследование о предполагаемом финансировании его партии со стороны России не изменило его отношения по поводу отмены антироссийских санкций.

"Каждый раз, когда я говорю про Россию, против меня открывают 30 дел" - заявил он на пресс-конференции для представителей иностранных СМИ.

"Моя позиция в отношении антироссийских санкций осталась такой же. Как год, два, пять лет назад. Это бесполезный инструмент, который нужно преодолеть. Когда "Лига" будет в правительстве Италии, мы будем вести работу с тем, чтобы у нас были хорошие экономические, культурные, геополитические, гастрономические и стратегические отношения с такой державой как Россия", - подчеркнул политик.
Говоря о президенте России Владимире Путине, Сальвини повторил, что считает его "ценимым, уважаемым, достойным политиком".
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"Проблема в том, что в Италии об этом завтра напишут, что я это говорю, потому что мне заплатили хакеры, агенты и шпионы. А я говорю то, что думаю: мы никогда не брали ни евро. Ведётся расследование, не знаю, сколько месяцев, речь идёт о невероятной поставке бензина или дизеля. На десятки миллионов евро - но мы же не Eni (итальянская энергокомпания - ред.). Не знаю, куда мы дели этот дизель. Единственная вещь, которую я привёз из Москвы, - это много любви и Машу и медведя для моей дочери, другого я не просил и не получил", - подчеркнул Сальвини.
История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале прошлого года после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Российская финансовая помощь должна была поступить "Лиге" якобы благодаря заключению сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставки трех миллионов тонн дизельного топлива.
Журнал написал, что переговоры в Москве с итальянской стороны якобы вел доверенное лицо Сальвини, глава ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини.
Новый скандал вокруг этой истории вспыхнул в Италии после того, как американский портал Buzzfeed опубликовал материал, в котором приводится расшифровка переговоров в Москве: собеседники якобы обсуждали сделку на поставки российского топлива, часть доходов от которой в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига".
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По следственному делу, которое прокуратура Милана с февраля ведет в связи с данной историей, в качестве подозреваемых проходят трое итальянцев-участников встречи в отеле "Метрополь", включая Савоини, все они подозревается в "международной коррупции". На минувшей неделе расследование было продлено ещё на полгода.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле видели сообщения о "российском финансировании" партии "Лига", но из якобы подтверждающей это записи ничего не следует.
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Маттео СальвиниЛига (Лига Севера)Владимир ПутинРоссияИталияВ мире
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