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Религия и мировоззрение
2020-02-13T13:15+0300
https://ria.ru/20200213/1564650162.html
РПЦ и Минздрав напомнили медикам о бездомных и клятве Гиппократа
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РИА Новости

РПЦ и Минздрав напомнили медикам о бездомных и клятве Гиппократа

13:15 13.02.2020
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© РИА Новости / Юлия Маковейчук Бездомный Николай
Бездомный Николай
© РИА Новости / Юлия Маковейчук
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Русская православная церковь и министерство здравоохранения РФ разработали и разослали в регионы памятки о необходимости оказывать медпомощь бездомным людям, сообщает в четверг синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Эта памятка – попытка Минздрава и Церкви обратить внимание на проблему, когда бездомные, попадая в больницы, в ряде случаев не получают необходимую медицинскую помощь. Это напоминание всему обществу, что бездомные - люди, имеющие права, гарантированные Конституцией, в том числе право на охрану здоровья", - приводятся в сообщении слова руководителя направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности Ирины Мешковой.
Однако, по ее словам, "нельзя обвинять врачей в бездушии", поскольку на них ложится дополнительная социальная функция: делать запросы в территориальные органы ОМС, социальные службы, а "зачастую на это не хватает времени и рук".
"К счастью, на проблему обратил внимание президент России, который дал соответствующие поручения правительству и регионам, в том числе представить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере", - отметила Мешкова.
Ранее Минздрав РФ направил информационное письмо в регионы о порядке оказания медицинской помощи бездомным при отсутствии полиса ОМС, напомнили в РПЦ. В нем, в частности, отмечается, что срок пребывания бездомных в больницах определяется стандартами медицинской помощи, а отсутствие регистрации не может быть основанием для отказа в оформлении и выдаче полиса ОМС.
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Также Минздрав и РПЦ организуют медицинские пункты помощи бездомным в регионах. "Первый такой пункт был открыт в Иркутске в декабре 2019 года. В ближайшее время планируется открытие церковных медицинских пунктов в Чебоксарах и Хабаровске", - говорится в сообщении отдела.
По информации синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России от 250 тысяч до 3 миллионов бездомных. В стране действует более 4,5 тысяч церковных социальных учреждений, проектов и инициатив Русской церкви, среди них - 95 приютов для бездомных, 12 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи) и более 460 благотворительных столовых.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РИА НовостиИркутскЧебоксарыРоссиярелигияОбщество
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