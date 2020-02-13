РПЦ и Минздрав напомнили медикам о бездомных и клятве Гиппократа

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Русская православная церковь и министерство здравоохранения РФ разработали и разослали в регионы памятки о необходимости оказывать медпомощь бездомным людям, сообщает в четверг синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"Эта памятка – попытка Минздрава и Церкви обратить внимание на проблему, когда бездомные, попадая в больницы, в ряде случаев не получают необходимую медицинскую помощь. Это напоминание всему обществу, что бездомные - люди, имеющие права, гарантированные Конституцией, в том числе право на охрану здоровья", - приводятся в сообщении слова руководителя направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности Ирины Мешковой.

Однако, по ее словам, "нельзя обвинять врачей в бездушии", поскольку на них ложится дополнительная социальная функция: делать запросы в территориальные органы ОМС, социальные службы, а "зачастую на это не хватает времени и рук".

"К счастью, на проблему обратил внимание президент России, который дал соответствующие поручения правительству и регионам, в том числе представить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере", - отметила Мешкова.

Ранее Минздрав РФ направил информационное письмо в регионы о порядке оказания медицинской помощи бездомным при отсутствии полиса ОМС, напомнили в РПЦ. В нем, в частности, отмечается, что срок пребывания бездомных в больницах определяется стандартами медицинской помощи, а отсутствие регистрации не может быть основанием для отказа в оформлении и выдаче полиса ОМС.

Также Минздрав и РПЦ организуют медицинские пункты помощи бездомным в регионах. "Первый такой пункт был открыт в Иркутске в декабре 2019 года. В ближайшее время планируется открытие церковных медицинских пунктов в Чебоксарах и Хабаровске", - говорится в сообщении отдела.