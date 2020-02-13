В Минпросвещения рассказали о работе над ФГОС

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Работа над федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) не приостановлена, продолжается их анализ, заявил РИА Новости первый замминистра просвещения РФ Работа над федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) не приостановлена, продолжается их анализ, заявил РИА Новости первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в отношении ФГОС нужно "взять паузу" для анализа ситуации и обсуждения с профессиональным сообществом.

"Работа над ФГОС не приостановлена. Поручение президента недавно вышло – еще раз проанализировать (ФГОС - ред.). Этим будем заниматься", - рассказал Зенькович.

Он также отметил, что стандарты "рано или поздно приняты будут", но после того, как будут проанализированы все аспекты, учтены все мнения, оценены все риски.

Задача обновить Федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты, как ранее сообщили в пресс-службе министерства, были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".

Новый проект ФГОС, как ранее отметили в пресс-службе министерства просвещения, не содержит новаций, которые могли бы привести к нагрузке на обучающихся или иным негативным последствиям. Более того, в новых ФГОС закреплены требования, сохраняющие фундаментальный характер образования и укрепляющие межпредметные и внутрипредметные связи.

Работа над обновлением шла более полутора лет, и, как отметили в пресс-службе, по ее итогам получено более ста официальных заключений экспертных организаций, а также отзывы всех регионов страны, выводы которых положительно характеризуют содержание образовательных стандартов.