В Минпросвещения рассказали о работе над ФГОС

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Работа над федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) не приостановлена, продолжается их анализ, заявил РИА Новости первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в отношении ФГОС нужно "взять паузу" для анализа ситуации и обсуждения с профессиональным сообществом.
"Работа над ФГОС не приостановлена. Поручение президента недавно вышло – еще раз проанализировать (ФГОС - ред.). Этим будем заниматься", - рассказал Зенькович.
Он также отметил, что стандарты "рано или поздно приняты будут", но после того, как будут проанализированы все аспекты, учтены все мнения, оценены все риски.
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Задача обновить Федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты, как ранее сообщили в пресс-службе министерства, были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".
Новый проект ФГОС, как ранее отметили в пресс-службе министерства просвещения, не содержит новаций, которые могли бы привести к нагрузке на обучающихся или иным негативным последствиям. Более того, в новых ФГОС закреплены требования, сохраняющие фундаментальный характер образования и укрепляющие межпредметные и внутрипредметные связи.
Работа над обновлением шла более полутора лет, и, как отметили в пресс-службе, по ее итогам получено более ста официальных заключений экспертных организаций, а также отзывы всех регионов страны, выводы которых положительно характеризуют содержание образовательных стандартов.
Совет министерства по школьным стандартам одобрил проект обновленных ФГОСов с последующей доработкой и утверждением. Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости письму о результатах проведения независимой экспертизы проектов ФГОС, проведенной комиссией РАО, академия считает необходимым продолжить совершенствование проектов. Экс-министр просвещения Ольга Васильева ожидала, что стандарты будут доработаны до 1 января 2020 года.