Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T13:14+0300
https://ria.ru/20200213/1564650122.html
В Минпросвещения рассказали о работе над ФГОС
https://cdn25.img.ria.ru/images/150766/73/1507667368_0:0:2895:1628_1036x0_80_0_0_21ad95c1c64f8b14266d04b68ee4cc1b.jpg
РИА Новости

В Минпросвещения рассказали о работе над ФГОС

13:14 13.02.2020
131
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПавел Зенькович
Павел Зенькович
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Павел Зенькович. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Работа над федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) не приостановлена, продолжается их анализ, заявил РИА Новости первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в отношении ФГОС нужно "взять паузу" для анализа ситуации и обсуждения с профессиональным сообществом.
"Работа над ФГОС не приостановлена. Поручение президента недавно вышло – еще раз проанализировать (ФГОС - ред.). Этим будем заниматься", - рассказал Зенькович.
Он также отметил, что стандарты "рано или поздно приняты будут", но после того, как будут проанализированы все аспекты, учтены все мнения, оценены все риски.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА Россия сегодня
10 февраля, 17:15
Фальков высказался о связи науки и образования
Задача обновить Федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты, как ранее сообщили в пресс-службе министерства, были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".
Новый проект ФГОС, как ранее отметили в пресс-службе министерства просвещения, не содержит новаций, которые могли бы привести к нагрузке на обучающихся или иным негативным последствиям. Более того, в новых ФГОС закреплены требования, сохраняющие фундаментальный характер образования и укрепляющие межпредметные и внутрипредметные связи.
Президент России Владимир Путин
6 февраля, 15:41
Путин поручил реализовать меры по модернизации высшего образования
Работа над обновлением шла более полутора лет, и, как отметили в пресс-службе, по ее итогам получено более ста официальных заключений экспертных организаций, а также отзывы всех регионов страны, выводы которых положительно характеризуют содержание образовательных стандартов.
Совет министерства по школьным стандартам одобрил проект обновленных ФГОСов с последующей доработкой и утверждением. Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости письму о результатах проведения независимой экспертизы проектов ФГОС, проведенной комиссией РАО, академия считает необходимым продолжить совершенствование проектов. Экс-министр просвещения Ольга Васильева ожидала, что стандарты будут доработаны до 1 января 2020 года.
100001
Обсудить 0
Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Ольга ВасильеваСергей КравцовПавел ЗеньковичРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Производство автомобилей Renault
Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Работа Московских центральных диаметров
В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции МЦД
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Заграничные биометрические паспорта
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Вид на Читу
Родственники найденных в заброшенном доме в Чите отказались их взять
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Все предложения по поправкам будут проанализированы, заявил Путин
15:52Поправки в Конституцию должны одобрить россияне, напомнил Путин
15:52Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
15:49Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
15:46Новым министром финансов Великобритании назначили Риши Сунака
15:44Поправки в Конституцию затронут около 50 законодательных актов
15:43В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
15:41В Сети появилась песня с неизданного альбома Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
Лента новостейМолния