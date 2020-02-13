Николай Валуев стал лицом Спартакиады промышленников "Моспром"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев стал амбассадором II Спартакиады "Моспром" среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Нам очень повезло, что Николай Валуев согласился быть проводником наших идей в спортивные массы и стал амбассадором Спартакиады "Моспром". Он много делает сегодня для популяризации здорового образа жизни на всероссийском уровне, а теперь присоединился и к промышленному движению столицы. Думаю, что пример Николая Валуева – стимул для многих заниматься спортом, в том числе боксом, который в этом году впервые вошел в программу Спартакиады", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

В свою очередь, Валуев отметил, что спартакиады среди промышленников сегодня являются мировым трендом, и очень важно, что Москва становится законодателем этого движения.

"Для меня участие в таком мероприятии – это новый опыт, новая аудитория. Это тысячи промышленников, которым не безразличен спорт и активный образ жизни", – подчеркнул депутат.

Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром"-2020 пройдут с 14 марта по 25 апреля. По их итогам будут определены 8 лучших команд московских предприятий и 8 команд вузов. Эти команды примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 30 мая. В 2020 году Спартакиада включит 8 дисциплин: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавятся новые – хоккей и бокс.