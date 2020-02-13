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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-02-13T13:27+0300
https://ria.ru/20200213/1564649472.html
Николай Валуев стал лицом Спартакиады промышленников "Моспром"
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РИА Новости

Николай Валуев стал лицом Спартакиады промышленников "Моспром"

13:27 13.02.2020
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© Фото : пресс-служба ДИППНиколай Валуев стал лицом Спартакиады промышленников "Моспром"
Николай Валуев стал лицом Спартакиады промышленников Моспром
© Фото : пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев стал амбассадором II Спартакиады "Моспром" среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Нам очень повезло, что Николай Валуев согласился быть проводником наших идей в спортивные массы и стал амбассадором Спартакиады "Моспром". Он много делает сегодня для популяризации здорового образа жизни на всероссийском уровне, а теперь присоединился и к промышленному движению столицы. Думаю, что пример Николая Валуева – стимул для многих заниматься спортом, в том числе боксом, который в этом году впервые вошел в программу Спартакиады", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В свою очередь, Валуев отметил, что спартакиады среди промышленников сегодня являются мировым трендом, и очень важно, что Москва становится законодателем этого движения.
"Для меня участие в таком мероприятии – это новый опыт, новая аудитория. Это тысячи промышленников, которым не безразличен спорт и активный образ жизни", – подчеркнул депутат.
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Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром"-2020 пройдут с 14 марта по 25 апреля. По их итогам будут определены 8 лучших команд московских предприятий и 8 команд вузов. Эти команды примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 30 мая. В 2020 году Спартакиада включит 8 дисциплин: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавятся новые – хоккей и бокс.
Организатором Спартакиады "Моспром" выступает столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. Первая Спартакиада прошла с 1 июня по 21 сентября 2019 года. Тогда в состязаниях по 6 видам спорта приняли участие почти 3 тысячи промышленников, представляющих 100 предприятий и 14 инженерных вузов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровНиколай Валуев
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